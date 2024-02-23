"طريقة رومانية" دانييلي دي روسي يعلق على فوز روما أمام فينورد بالدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - قال دانييلي دي روسي، إنه شعر بالذعر خلال ركلات الترجيح في فوز روما على فينورد في دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

وفاز روما على فينورد 4-2 بركلات الترجيح على ملعب الأولمبيكو، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1-1 تمامًا كما حدث في روتردام قبل أسبوع.

دانييلي دي روسي يعلق على فوز روما أمام فينورد بالدوري الأوروبي

وقال المدرب الإيطالي عقب المباراة "إنه لأمر رائع أن نتذكر كل ما حدث الليلة، لقد كانت أول ليلة أوروبية لي في روما في هذا منصب المدرب".

وأضاف "أنا سعيد جدًا بأن النهاية انتهت بهذه الطريقة، أعتقد أنها كانت مستحقة بالنظر إلى كل ما فعلناه طوال المباراة، خاصة الشوط الأول".

وأتم “لقد كانت طريقة رومانية للغاية للفوز، مما تسبب في نوبات قلبية للجميع، ولكن يمكننا فتح صفحة جديدة، نحن فريق جيد في ملعب رائع، أنا سعيد”.