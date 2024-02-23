نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. جرينوود يرفض برشلونة وأرسنال يسعى لضم موهبة إيفرتون ونجم إنتر على رادار دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 23-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يريد السير جيم راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، والذي جعل ضمان دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أولوية، الانتظار حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبل المدرب إريك تين هاج. (ديلي ستار)

وتحظى وظيفة مدرب مانشستر يونايتد بإعجاب توماس توخيل، الذي سيغادر بايرن ميونيخ في نهاية الموسم. (سكاي ألمانيا)

جرينوود يرفض برشلونة

سيرفض ماسون جرينوود الانتقال إلى برشلونة إذا كان مانشستر يونايتد على استعداد للسماح للمهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 22 عامًا باللعب معهم مرة أخرى بعد إعارته إلى خيتافي. (الصن)

رفض ليفربول عرضًا من تشيلسي للتعاقد مع مهاجم أوروغواي البالغ من العمر 24 عامًا داروين نونيز في الصيف الماضي. (تايمز)

أرسنال عازم على التعاقد مع لاعب خط الوسط البلجيكي وإيفرتون أمادو أونانا، 22 عامًا، هذا الصيف. (الصن)

برز روبن أموريم، مدرب سبورتنج لشبونة، كمنافس رئيسي لليفربول إذا فشلوا في التعاقد مع تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، كبديل ليورجن كلوب في الصيف. (إندبندت)

من غير المرجح أن يبقى مدافع توتنهام وإنجلترا إيريك داير (30 عامًا) في بايرن ميونيخ بعد الصيف مع قلق الفريق الألماني بشأن افتقاره إلى السرعة. (بيلد)

يقترب مانشستر سيتي من ربط المهاجم النرويجي أوسكار بوب، 20 عامًا، بعقد جديد طويل الأجل. (ديلي ميل)

سيكون لخليفة توخيل كمدرب لبايرن ميونيخ رأي في ما إذا كان ماتيس تيل سيبقى مع العملاق الألماني بعد أن تم ربط مانشستر يونايتد بالمهاجم الفرنسي البالغ من العمر 18 عامًا. (فابريزيو رومانو)

لا يتوقع توتنهام أن يبقى لاعب خط الوسط بيير إميل هويبيرج، 28 عامًا، في النادي هذا الصيف مع اهتمام العديد من فرق الدوري الإيطالي باللاعب الدنماركي الدولي. (كرة القدم من الداخل)

أرسنال يقترب من لاعب رينجرز

يقترب آرسنال من نجم رينجرز ألكسندر سميث البالغ من العمر 15 عامًا، حيث يحمل لاعب خط الوسط المهاجم المولود في اسكتلندا جنسية مزدوجة، بعد أن مثل منتخب الولايات المتحدة تحت 15 عامًا واسكتلندا تحت 16 عامًا. (الصن)

يحرص يوفنتوس على التعاقد مع حارس مرمى مونزا ميشيل دي جريجوريو ويرى أن اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 27 عامًا هو البديل المحتمل لرقمهم الأول الحالي، فويتشيك تشيسني، حيث يبلغ اللاعب البولندي الدولي الآن 33 عامًا. (لاجازيتا ديلو سبورت)

برايتون وسلتيك من بين العديد من الأندية التي تراقب المهاجم الأيرلندي باتريك كيسي البالغ من العمر 18 عامًا في تشارلتون أثليتيك. (كرة القدم من الداخل)

يقول لاعب خط الوسط التركي هاكان كالهان أوجلو، 30 عامًا، إنه تلقى عرضًا للانتقال إلى المملكة العربية السعودية لكنه يريد البقاء مع إنتر ميلان. (لاجازيتا ديلو سبورت)