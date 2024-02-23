نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان ينافس مورينيو على قيادة عملاق الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، ضمن خيارات أحد أندية الدوري الإنجليزي، التي تتجه لإقالة مدربها في الفترة القادمة.

زيدان مرشح لقيادة مانشستر يونايتد

يتوقع الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن يقيل مانشستر يونايتد مدربه الهولندي إيريك تين هاج من منصبه في نهاية الموسم الحالي.

وأشار كونور إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تتجه للتعاقد مع مدرب حُر غير مرتبط بأي نادٍ في الوقت الحالي، لخلافة تين هاج في قيادة الشياطين الحمر.

وذكر كونور أن الفرنسي زيدان والإيطاليين أنطونيو كوني وروبرتو دي زيربي والبرتغالي جوزيه مورينيو ضمن خيارات مانشستر يونايتد في حال إقالة تين هاج من تدريب الفريق الأحمر.

ويدخل اسم زين الدين زيدان، في الوقت الحالي، ضمن اهتمامات بايرن ميونخ لخلافة الألماني توماس توخيل الذي سيغادر منصبه في نهاية الموسم.