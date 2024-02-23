يلا شوت الاهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما اليوم بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما اليوم بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا 2024

مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما اليوم بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا 2024،تقدم منصة "دوت الخليج" البث المباشر لمباراة الأهلي ضد ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

تكمن أهمية مباراة النادي الأهلي أمام الفريق الغاني؛ حيث يسعى المارد الأحمر للتأهل للدور التالى من البطولة ومواصلة النجاح حتى الوصول للمباراة النهائية واستكمال المسيره التى بدأها فى هذا الموسم الرياضي المتميز؛ لاستكمال مسيرته بعد ذلك فى كأس العالم للاندية القادم.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما اليوم بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا 2024

كل ما تود معرفته حول مباراة الأهلي وميدياما

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي لمواجهة قوية مساء اليوم الجمعة ضد فريق ميدياما الغاني، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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يسعى الأهلي إلى التغلب على الصعاب التي واجهته خلال رحلته من القاهرة إلى أكرا ثم كوماسي، وتحقيق نتيجة إيجابية، بهدف تسهيل مهمته في التأهل للدور القادم من البطولة القارية.

Enfrentó el Al Ahly grandes dificultades desde el principio، empezando por el desgaste del avión que transportaba a la delegación del equipo، antes de partir desde el aeropuerto de El Cairo durante un periodo que duró dos horas، antes de volver a fallar en el aeropuerto de Accra، debido a que la nariz del avión chocó con el tanque responsable de suministrarle combustible antes de completar el vuelo hacia la ciudad de Kumasi، lo que resultó en la incapacidad del avión para volar، antes de que intervinieran los responsables del Al Ahly y la aerolínea egipcia en Ghana para resolver el problema y proporcionar un avión ayer por la mañana، jueves، y trasladar a la delegación a la ciudad de Kumasi.

موعد مباراة الاهلي وميدياما

يواجه الفريق الكروي للنادي الأهلي الغاني "ميدياما" في السادسة مساء اليوم الجمعة، كجزء من الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. سيكون هذا تحديا كبيرا للفريق الأحمر الذي واجه صعوبات خلال رحلته من القاهرة إلى كوماسي.

البث المباشر لمواجهة الأهلي وميدياما

تبث قناة فضائية مباراة النادي الأهلي المصري ضد فريق ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا 2024 على النايل سات، ومن المتوقع أن تنقل المباراة عبر تردد القناة الجزائرية الأرضية.

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- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11680.

- الاستقطاب: رأسي V.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

عمل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على تجهيز لاعبيه نفسيًا قبل خوض المباراة، بهدف تحقيق الانتصار وتجاوز سلسلة التعادلات التي شهدها الفريق في المبباريات السابقة.

ألقى مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق حيث تناول بعض الجوانب الفنية المهمة للمباراة وقام بشرح دور كل لاعب في الفريق خلال المباراة اليوم، بعد أن شاهد المدير الفني ومعاونيه ملخصًا لمباريات الفريق السابقة في الدوري الغاني ودوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الآخر، قام فريق ميدياما بالتحضير بشكل جيد للمباراة اليوم من خلال ممارسة تدريبات قوية وبروح معنوية مرتفعة. وذلك بعد أن قدمت إدارة النادي مكافآت مالية مغرية للاعبين لتحفيزهم على تحقيق الفوز على الأهلي.

مشوار الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

بدأ النادي الأهلي رحلته في نسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بتجاوز فريق سانت جورج الإثيوبي في المباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل لا شيء والمباراة الثانية بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

في مرحلة المجموعات، حقق الأهلي انتصارًا بنتيجة 3-0 على فريق ميدياما الغاني في مباراتهم الأولى على استاد السلام. ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على أرض الأخير. وفي الجولة الثالثة، تعادل الأهلي سلبيًا مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في مباراة جرت في القاهرة، قبل أن يتعادل مرة أخرى بنتيجة سلبية أمام نفس الفريق في الجولة الرابعة على أرضهم في الجزائر.

مشوار ميدياما فى دوري أبطال إفريقيا

شارك نادي ميدياما الغاني في مباريات الدور التمهيدي للبطولة، وفاز في الذهاب ضد فريق ريموستارس النيجيري بهدف دون رد، وخسر في الإياب بنفس النتيجة، ثم تأهل إلى الدور التالي بفوزه في ركلات الترجيح 3-2. بعد ذلك، التقى بفريق حوريا الغيني في دور الـ32 وفاز في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وخسر في الإياب بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل بذلك إلى دور المجموعات.

خسرنا في مباراة المجموعات أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأولى، وفازنا على شباب بلوزداد بنتيجة هدفين مقابل هدف، ثم تعادلنا مع يانج أفريكانز 1-1، وخسرنا مرة أخرى أمامهم بثلاثية نظيفة.

غيابات الأهلي ضد ميدياما الغاني

عمر كمال عبد الواحد: يتغيب عن النادي الأهلي بسبب عدم إدراجه في قائمة اللاعبين الافريقية.

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محمود عبد المنعم كهربا: غير متاح للعب مع الأهلي في مباراة ميدياما الغانية بسبب حضوره حفل زفاف شقيقته

خالد عبد الفتاح سيغيب عن مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني بسبب الإصابة.

محمد الضاوي كريستو لن يشارك مع الأهلي في مباراة ميدياما الغاني بسبب الإصابة

مروان عطية لن يشارك مع الأهلي في مباراة ميدياما الغاني بسبب تعرضه للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

محمود الزنفلي: غائب عن النادي الأهلي بسبب عدم تسجيل اسمه في قائمة الفريق الإفريقية.

أحمد نبيل كوكا لن يكون متواجدًا مع النادي الأهلي في مباراته أمام فريق ميدياما الغاني، بسبب عدم جاهزيته.

التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

حراسة المرمى مصطفى شوبير خط الدفاع محمد هاني محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم علي معلول خط الوسط أكرم توفيق عمرو السولية إمام عاشور خط الهجوم رضا سليم وسام أبو علي حسين الشحات

طريقة مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما في المنزل

توجد طريقة لمشاهدة مباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل إحدى تطبيقات البث المباشر لكرة القدم والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الإفريقي، وأن عن طريق القنوات