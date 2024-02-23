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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول، عن فخره بقيادة فريقه أمام تشيلسي للتتويج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

فإن دايك: أشعر بالفخر لقيادة ليفربول للتتويج بلقب كأس رابطة الأندية

ويلتقي ليفربول أمام تشيلسي في نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد غد الأحد الموافق 25-2-2024.

وتحدث فإن دايك في مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي لليفربول، حيث قال: "أنا فخور للغاية بطبيعة الحال".

وتابع: "كنت أشعر بالفخر حينما أنجزنا المهمة في فولهام بالدور قبل النهائي، وصعدنا للمباراة النهائية، ونأمل أن نحقق أفضل نتيجة ممكنة بالفوز بالكأس وإعادتها إلى ليفربول".

وأضاف: "أرغب بشدة لرؤية جميع جماهيرنا هناك، وآمل أن نحقق أول لقب لنا هذا الموسم".

واستطرد: "الجميع يشعر بالفخر بما نحن فيه الآن، وأعتقد أن هذا هو السبب خلف وجودنا هناك".

وتطرق بحديثه إلى شعوره بقيادة فريقه في النهائي الثالث في ويمبلي مع ليفربول: "اللعب في المباريات النهائية لهذا النادي العريق أمر خارج عن هذا العالم، ومن الواضح أنك لا تريد أن تخسرها بالتأكيد، لكنه شيء مميز وهي الفرصة الأولى للحصول على الألقاب هذا الموسم".

و يعتلي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.