عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة ميدياما التي تنطلق في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة ميدياما

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية كريم وليد "نيدفيد" وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو

خط الهجوم: أنتوني موديست

معلق مباراة الأهلي وميدياما



اختارت مجموعة قنوات بين سبورتس معلق بث مباشر مباراة الأهلي وميدياما وهو المعلق الرياضي الشهير على محمد على.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وميدياما الغاني



حيث تعتبر مجموعة قنوات بين سبورتس من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ضد ميدياما، بث مباشر، ضمن الجولة الخامسة من مباريات دورى أبطال إفريقيا، والتى تملك حق النقل الحصرى لمباريات دورى أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واختارت قنوات بين سبورتس قناة بين سبورت 6- 6 beIN Sports HD لتكون القناة الناقلة لمباراة الأهلى بث مباشر.