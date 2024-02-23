نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما في أبطال إفريقيا | يلا شوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

منافسة إفريقية بين Medeama SC - Al Ahly اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا، في مباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا 2024، حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نادي ميدياما بنتيجة 3-0 في استاد بابا يارا، وقد كان هذا الفوز أمرًا جيدًا للفريق، ولكن السلبية تكمن في عدم تحقيق الفوز في المباراة التالية. لقد تعادل الأهلي في ثلاث مباريات متتالية بعد ذلك.

على الرغم من ذلك، يحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منافسيه شباب بلوزداد ويانغ أفريكانز. بينما يحتل نادي ميدياما المركز الأخير في المجموعة برصيد 4 نقاط.

بدأ الفريق الأهلي مشواره في نسخة الدوري الحالية لدوري أبطال إفريقيا بأداء رائع. في مباراة الذهاب والإياب ضد سانت جورج الإثيوبي، تغلب الأهلي بثلاثية نظيفة في كل مباراة.

بعد ذلك، حقق الفريق فوزًا مهمًا بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني في أول مباراة في دور المجموعات في استاد السلام.

ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في ملعبهم.

وفي المباراة التالية، تعادل الأهلي سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة، وتكرر التعادل السلبي في المباراة الثانية بينهما في الجزائر.

القناة والتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ميدياما اليوم في دوري أبطال إفريقيا

توفر لكم دوت الخليج بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما يلا شوت تتوفر قنوات بين سبورت القطرية لمشتركيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبث مباشر لمباريات الأهلي ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وميدياما يوتيوب

يمكنك مشاهدة المباراة على قناة Bein Sports 6 وفقًا للتردد المحدد التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3

يرجى ملاحظة أن القناة مشفرة وتتطلب اشتراكًا صالحًا لدي بين سبورت للوصول إلى بث المباراة مباشرة.

مجانًا.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري الأبطال الإفريقي

تردد قناة GTV Sports على أسترا تردد قناة GTV Sports على انتلسات تردد قناة GTV Sports عرب سات القمر: Astra 2A/2B/2D 28.2 شرق

التردد: 12522

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: ¾ القمر: Intelsat 901 18 غرب

التردد: 4026

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 9036

التصحيح: ¾ القمر: عرب سات 26 شرق

التردد: 10970

الاستقطاب: عمودي

الموعد النهائي.. ما هو موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني بعد حادث الطائرة؟

موعد بث مباشر مباراة الأهلي وميدياما الغاني يلا شوت في بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024 قد حان. ستقام المباراة مساء اليوم الجمعة، الموافق 23 فبراير الحالي، في ملعب "بابا يارا"، الذي يعتبر معقل فريق ميدياما الغاني.

توقيت المباراة سيكون كالتالي:

القاهرة: الساعة 6:00 مساءً.

مكة المكرمة: الساعة 7:00 مساءً.

أبوظبي: الساعة 8:00 مساءً.

دول المغرب العربي: الساعة 5:00 مساءً.

تشكيل النادي الأهلي اليوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم - وسام أبو علي - حسين الشحات.

تاريخ النادي الأهلي في إفريقيا.. أرقام من ذهب

يعتبر الأهلي الفريق الأكثر تتويجًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بالبطولة في 11 مناسبة مختلفة، تاريخ تتويجهم بدأ في العام 1982 واستمر حتى العام 2023 عندما توجوا على حساب الوداد المغربي، ولاحظ أن الفريق وصل للنهائي في 6 مناسبات خلال السبع سنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، حقق الأهلي الفوز في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات، وتوج بلقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة في عام 2014، وحصد اللقب الأفروآسيوي مرة واحدة في عام 1988.

وبالنسبة لبطولة السوبر الإفريقي، يحمل الأهلي 8 ألقاب، آخرها كان في نسخة عام 2021 عندما فازوا على الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

مشوار الاهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2024

فريق الأهلي بدأ مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا الحالية بأداء رائع، في مباراتي الذهاب والإياب ضد سانت جورج الإثيوبي، فاز الأهلي بنتيجة 3-0 و4-0 على التوالي.

ثم حقق الفريق فوزًا مهمًا بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني في أول مباراة في دور المجموعات في استاد السلام. في المباراة التالية، تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في ملعبهم.

وفي المباراة التالية، تعادل الأهلي سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة، وتكرر التعادل السلبي في المباراة الثانية بينهما في الجزائر.

بالنسبة لفريق ميدياما الغاني، خاضوا مباريات الدور التمهيدي في البطولة، حيث فازوا ذهابًا على ريموستارس النيجيري بهدف دون رد، وخسروا إيابًا بنتيجة مماثلة، ولكنهم تأهلوا للدور التالي بفوزهم في ركلات الترجيح 3-2.

ثم واجهوا حورويا الغيني في دور الـ32 وفازوا ذهابًا بنتيجة 3-1 وخسروا إيابًا بنتيجة 2-1، ليتأهلوا إلى دور المجموعات، خسروا في المباراة الأولى أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، ثم فازوا على شباب بلوزداد بنتيجة 2-1، وتعادلوا مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق، ولكنهم خسروا أمام يانج أفريكانز مرة أخرى بثلاثية نظيفة.