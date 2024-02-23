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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر الأهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

جولة إفريقيا قوية بين Al-Ahly Vs Medeama اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر الأهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا، في ليلة مليئة بالتشويق والتحدي، اندلعت نيران المنافسة على أرض ملعب "بابا يارا" في مدينة كوماسي بغانا، حيث تصدرت مواجهة النادي الأهلي المصري وميدياما الغاني عناوين الأحداث في إطار دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بين لمحة من التاريخ ورغبة كل فريق في الإثبات، تجاوزت المباراة حدود المجردة المنافسة الرياضية، لتصبح معركة استراتيجية تتقاطع فيها مهارات اللاعبين وإرادتهم. الأهلي، حامل أمجاد القارة السمراء، وميدياما الغاني، ممثل الطموح والتحدي، قدّما عرضًا رياضيًّا ملهمًا، في هذا الساحة الكروية الحامية، تتراقص الكرة بين الفرقتين بإيقاع مثير، حيث تندلع العاصفة الحمراء واللون الأخضر الغاني في ساحة اللعب، كل لحظة تحمل في طياتها قصة تكتب بأحرف من الشغف والإصرار.

بث مباشر الأهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

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لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة كافة تفاصيل المباراة، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره ميدياما الغاني مساء اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من عمر مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

يفتتح ملعب ستاد "بابا يارا" في مدينة كوماسي بغانا أبوابة المباراة بين الأهلي وميدياما الغاني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي 2024.

يذكر أن كان انتهى اللقاء الأول الذي جمع بين النادي الأهلي وفريق ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا بالجولة الأولى، على الأراضي المصرية في القاهرة بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز خارج الديار وحسم المباراة لصالحه، من أجل خطف بطاقة التأهل الرسمية لدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

ويتسلح النادي الأهلي بعدد كبير من النجوم السمراء فى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، حيث يعد الأحمر أكثر من توج باللقب في تاريخه برصيد 11 لقب، ويليه الزمالك برصيد 5 نقاط.

متى موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا؟

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت جنوب إفريقيا، والخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، أنتوني موديست، رضا سليم "بيرسي تاو".

ترتيب مجموعة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط منفرد، ويليه شباب بلوزداد الجزائري في الوصافة برصيد 5 نقاط، ويقع يانج افريكانز التنزاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

حكم مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

أسندت لجنة الحكم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة الأهلي وميدياما الغاني للحكم الدولي الجابوني تانجي مبيامي، ويعاونه كلا من الكاميروني إلفيس جاي مساعد أول، والجابوني أوربين أوندو مساعد ثاني، الجابوني سريجوي موكاجني حكمًا رابعًا.

تاريخ مواجهات الأهلي وأندية غانا في دوري أبطال إفريقيا

إلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد أندية غانا من قبل في 17 مباراة، حسم الأحمر 7 مواجهات لفريقه، وخسر 5 آخرين، فيما خيم التعادل على 5 لقاءات جمعت بينهما.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

وتنتقل أحداث مباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 6.

تردد قناة Bein sports HD 6

تردد القناة: 11054

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD.

قناة مفتوحة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

وكما تذاع أيضًا مباراة الأهلي المرتقبة ضد فريق ميدياما الغاني على قناة فضائية مفتوحة، وهي قناة الجزائرية الأرضية عبر قمر صناعي نايل سات.

تردد القناة الجزائرية الأرضية لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

بطاقة تعريف مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

1. البطولة والمرحلة: المباراة تأتي ضمن إطار دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2. الفرق المتنافسة: النادي الأهلي المصري يواجه فريق ميدياما الغاني في مواجهة هامة.

3. تصدر المجموعة: الأهلي يحتل المركز الأول في مجموعته، وفوزه في هذه المباراة يعزز فرصه في التأهل وتصدر المجموعة.

4. ميدياما يسعى للتقدم: ميدياما يحتاج للفوز أو الحصول على نتيجة إيجابية لتحسين فرصه في المنافسة.

5. الملعب والمدينة: المباراة تقام في ملعب "بابا يارا" في مدينة كوماسي بغانا.

6. تألق نجوم الأهلي: لاعبون بارزون في تشكيلة الأهلي، مثل حسين الشحات وأنتوني موديست، يتوقع منهم قيادة الفريق لتحقيق الفوز.

7. نتيجة لقاء الإياب: في لقاء الإياب في مصر، فاز الأهلي بثلاثية نظيفة على ميدياما.

8. الترتيب في المجموعة: الأهلي يتصدر المجموعة، فيما يحتل ميدياما المركز الرابع.

9. تأهل لدور الثمانية: الأهلي يسعى للفوز لتأكيد تأهله لدور الثمانية في البطولة.

10. حكم المباراة: الحكم الجابوني تانجي مبيامي يدير المباراة.

11. تشكيلة متوقعة للأهلي: يتوقع أن تتضمن تشكيلة الأهلي لاعبين مثل مصطفى شوبير وحسين الشحات.

12. توقيت المباراة: تنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

13. القنوات الناقلة: يتم بث المباراة على قنوات Bein Sports HD 6 والقناة الجزائرية الأرضية.

14. التاريخ والإحصائيات: تاريخ مواجهات الأهلي وفرق غانا يظهر تفوق الأهلي في بعض المباريات.

15. الطموح والتحدي: المباراة تجسد الطموح والتحدي لكل فريق، مع تسعى الأهلي للتأكيد على سيطرته، وميدياما تسعى للمفاجأة وتحسين موقفها في البطولة.