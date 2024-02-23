جمال محمد علي: سنطلب من الكاف إقامة الرخصة التدريبية pro في مصر أسوة بالمغرب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، مسابقة الزمن للانتهاء من إعداد متطلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للانضمام إلى اتفاقية التدريب الأفريقية وتنظيم، النسخة الأولى من إقامة الرخصة التدريبية Pro في مصر.

جمال محمد علي: سنطلب من الكاف إقامة الرخصة التدريبية pro في مصر

وقال جمال محمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة نسخة جديدة من دبلومة الرخص في 4 محافظات، على أن تنتهي الفعاليات النظرية والعملية 9 مارس المقبل".

وأردف مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم: "سيتم إقامة 3 دفعات جديدة من الدبلومات التدريبية A-B-C عقب الانتهاء من شهر رمضان المعظم، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للمدربين للحصول على الرخص التدريبية".

وأستطرد محمد علي: "سنتقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بعد إجازة عيد الفطر المبارك بإقامة أول نسخة من الرخصة التدريبية pro، في مصر أسوة بالمغرب والتي نظمت النسخة الأولى من الدبلومة العام المنصرم".