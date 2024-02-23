نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إصابة نجم مانشستر يونايتد وفان دايك يفاجئ جمهور ليفربول بتصريحات قوية وحسام حسن يتلقى ضربة قوية بسبب صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 23-2-2024 في السطور التالية:

مانشستر يونايتد يُعلن غياب هذا اللاعب بداعي الإصابة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي، إصابة مهاجمه راسموس هويلوند، وذلك قبل مواجهة فولهام، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره فريق فولهام، غدًا السبت، الموافق 24-2-2024، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج "2023-2024.

وأكد مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، بأن هويلوند لن يشارك في مباراة الفريق أمام فولهام، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها.

فإن دايك: أشعر بالفخر لقيادة ليفربول للتتويج بلقب كأس رابطة الأندية

أعرب الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول، عن فخره بقيادة فريقه أمام تشيلسي للتتويج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويلتقي ليفربول أمام تشيلسي في نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد غد الأحد الموافق 25-2-2024.

وتحدث فإن دايك في مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي لليفربول، حيث قال: "أنا فخور للغاية بطبيعة الحال".

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تعرضت الصفحة الرسمية الخاصة بحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر للإختراق خلال الأيام الماضية، ويتم العمل حاليا والتواصل مع إدارة فيس بوك للعمل على إعادتها.

ويعد ما ينشر علي صفحة “فيسبوك” الخاصة بمدرب منتخب مصر، لا علاقة له بحسام حسن أو من مسئولي الصفحة.