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أحمد جودة - القاهرة - مباريات هامة السبت لأندية الجيزة في جولة قوية بالقسم الثالث

تنطلق في الثالثة من عصر السبت منافسات الجولة الحادية والعشرين للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث.



1- أطفيح مع دياموند



على ملعب نادي اطفيح يحل فريق

دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 47 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق اطفيح صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمود سعيد.



وحقق فريق دياموند الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



2- أسمنت حلوان مع الإعلاميين



على ملعب نادي الاسمنت يلتقي فريق اسمنت حلوان متذيل المجموعة بقياده شريف خالد برصيد 3 نقاط مع فريق الاعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر رأشد برصيد 41 نقطة.



وحقق فريق الاعلاميين الفوز بتسعة اهداف مقابل هدف.



3- حدائق الاهرام مع اورانج



على ملعب الحدائق يلعب فريق

حدائق الاهرام صاحب المركز التاسع بقيادة محمود نصر برصيد 25 نقطة مع فريق أورانج الثالث بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 35 نقطة.



وحقق فريق اورانج الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



4- صول مع بشتيل



يشهد ملعب صول لقاء صعب بين فريق صول صاحب المركز الثالث عشر بقيادة احمد الضظوى برصيد 13 نقطة مع فريق بشتيل الرابع بقيادة احمد بكري برصيد 35 نقطة.



وحقق فريق بشتيل الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



5- الصيد مع منشية ناصر



على ملعب نادي الصيد يخوض فريق الصيد السادس بقيادة طارق حسن برصيد 30 نقطة لقاء صعب مع فريق منشية ناصر صاحب المركز الثامن بقيادة عماد عابدين برصيد 28 نقطة.



وحقق فريق الصيد الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



6- ابو النمرس مع المعادي واليخت



على ملعب ابو النمرس يستقبل فريق ابو النمرس العاشر بقيادة عماد عابدين برصيد

24 نقطة فريق المعادي واليخت صاحب المركز السابع بقيادة احمد الجداوى برصيد 30 نقطة.



وحقق فريق المعادي الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.



7- حلوان العام مع كاسكادا



يستضيف نادي مصنع 63 الحربي لقاء بين فريق حلوان العام الخامس بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد 32 نقطة مع كاسكادا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة جمال حواش وأحمد صوابى برصيد 23 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



الترتيب



1-دياموند47 نقطة

2-الإعلاميين 41 نقطة

3-اورانج35 نقطة

4-بشتيل35 نقطة

5- حلوان العام32 نقطة

6-الصيد30 نقطة

7-المعادي 30 نقطة

8-منشية ناصر28 نقطة

9- حدائق الاهرام 25 نقطة

10-ابو النمرس24 نقطة

11- كاسكادا 23 نقطة

12-اطفيح21 نقطة

13-صول 12 نقطة

14- اسمنت حلوان3 نقطة