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أحمد جودة - القاهرة - مباريات مثيرة وقوية في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

تنطلق يوم السبت في الساعة الثالثه إلا ربع عصرًا منافسات الجولة ال21 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، بإقامة سبع مباريات قوية ومثيرة.



1- بهتيم مع البلاستيك



على ملعب نادي بهتيم ودربي شبرا

يصطدم فريق بهتيم العاشر بقيادة محمد عمر برصيد 20 نقطة بفريق البلاستيك صاحب الصدارة بقيادة أحمد عبدالغنى برصيد 48 نقطة.



وحقق فريق البلاستيك الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



2- بنها مع الطيران



على ملعب نادي بنها يلتقي فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 45 نقطة مع فريق الطيران الرابع بقيادة محمد عباس

برصيد 31 نقطة.



وحقق فريق بنها الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



3- شباب طوخ مع اسكو



على ملعب نادي شباب طوخ يواجه فريق شباب طوخ صاحب المركز الثالث بقيادة طارق فاروق برصيد 37 نقطة فريق إسكو السابع بقيادة مدربة أشرف أبو رجيلة برصيد 28 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



4- شباب بطا مع القناطر الخيرية



يحل فريق القناطر الخيرية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمود طه برصيد 19 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق مركز شباب بطا صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد عبد الرؤوف برصيد 18 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



5- المرج مع ابو السعود



يشهد ملعب نادي المرج لقاء سهل بين فريق المرج الخامس بقيادة محمد شعراوي برصيد 31 نقطة مع ضيفة فريق ابوالسعود متذيل المجموعة بقيادة تامر عبدالنبى برصيد 3 نقاط.



وحقق فريق المرج الفوز برباعية نظيفة في الدور الأول.



6- هليوبوليس مع شباب قليوب



يستضيف نادي هليوبوليس الثامن بقيادة وليد عطيه برصيد 25 نقطة فريق شباب قليوب السادس بقيادة أحمد عبد النبى برصيد 28 نقطة.



وحقق شباب قليوب الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



7- المطرية مع الماظة



على ملعب نادي المطرية يخوض فريق المطرية التاسع بقيادة أحمد البدرى برصيد 22 نقطة لقاء صعب مع فريق الماظه الذييحتل المركز الثالث عشر بقيادة محمد ممد برصيد 16 نقطة.

