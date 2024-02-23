بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته عصر اليوم في الكونغو استعدادا لمواجهة مضيفه مازيمبي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة مازيمبي

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي غدا السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأقيم المران على استاد مازيمبي والذي تقام عليه المباراة واستمر لأكثر من ساعة، وتم فتحه لمدة ١٥ دقيقة أمام وسائل الإعلام طبقا للائحة الكاف.

واشتمل المران على وحدات بدنية وخططية وتدريبات تخصصية لبعض اللاعبين والتركبز على الكرات العريضة، وأظهر جميع اللاعبين حماسا كبيرا للمشاركة في اللقاء.

وشهد التدريب مشاركة الثنائي محمد رضا بوبو وكريم حافظ بشكل طبيعي في المران كاملا بعد تعافيهما من نزلة البرد التي منعتهما من التدريب الأول في الكونغو أمس.