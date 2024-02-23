عاجل.. تشكيل الفتح لمواجهة ضمك بدوري روشن

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن سلافين بيليتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الفتح تشكيل فريقه إستعدادا لمواجهة نظيره ضمك ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة دوري روش.

ويتطلع فريق الفتح لتحقيق الإنتصار أمام نظيره ضمك في مباراة الليلة من أجل حصد الثلاث نقاط لتساعده في جدول الترتيب بالدوري السعودي

حيث يحتل فريق الفتح المركز السابع، برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فريق ضمك المركز السادس برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منافسة الليلة.

وتقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب " مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية" معقل فريق الفتح.

تشكيل الفتح لمواجهة ضمك بدوري روشن

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: ريني جاكوب

خط الدفاع: دينايير - مروان سعدان - سالم النجدي - الزبيدي

خط الوسط: مختار علي - سفيان - لوكاس

خط الهجوم: كرستيان تيو - مراد باتتا - جانيني

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: قاسم لاجامي - وليد العنزي - فهد الحربي - علي الزبيدي - توفيق بو حميد - محمد الفهيد - عباس الحسن - عبد الله العنزي - سعد الشرفاء