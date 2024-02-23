نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بلدية المحلة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة عشر. ويستضيف بلدية المحلة نظيره سيراميكا كليوباترا على ستاد غزل المحلة في الساعة السابعة مساءً في بطولة دوري نايل. تشكيل بلدية المحلة لمواجهة سيراميكا كليوباترا وجاء التشكيل كالتالي حراسة المرمى: محمود ماهر خط الدفاع: محمد صابر - إسلام المزين - علاء مارسيلو - عبدالله جمعة خط الوسط: محمد أميسي - يوسف حسن - ماجد هاني - أحمد كهربا خط الهجوم: اينوك ينجامين - حسام أشرف ويتواجد على دكة البدلاء أحمد حسين - هشام حافظ - محمد النهيري - محمد عبد الرازق -اسلام مرزوق - محمد عادل امو - كريم ممدوح - إيمانويل وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.