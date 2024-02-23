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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الروماني كورمين كونترا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ضمك تشكيل فريقه إستعدادا لمواجهة مضيفه فريق الفتح ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة دوري روش.

طارق حامد يُزين تشكيل ضمك لمواجهة الفتح بدوري روشن

ويطمح فريق ضمك لتحقيق الإنتصار أمام الفتح، في مباراة الليلة، من أجل حصد الثلاث نقاط لتساعده في جدول الترتيب بالدوري السعودي، وزيادة الفارق بينهم لأربع نقاط بجدول الترتيب.

حيث يحتل فريق الفتح المركز السابع، برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فريق ضمك المركز السادس برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن منافسة الليلة.

وتقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية" معقل فريق الفتح.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى زغبي

خط الدفاع: عبد القادر بدران - نور الرشيدي - ضاري العنزي - رمزي صولان

خط الوسط: ستانتشو - طارق حامد - انتوليتش

الهجوم: كيفين نكودو - عبد العزيز الشهراني - أحمد الزين