نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحارس أحمد عبد الرسول ينضم لتدريبات المصري بعد عودته من إعارة الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، مشاركة الحارس الشاب أحمد عبد الرسول حارس فريق المصري تحت 20 عامًا.

كان عبد الرسول والبالغ من العمر 20 عامًا قد انضم مطلع هذا الموسم إلى فريق الداخلية على سبيل الإعارة قبل أن يُنهي تعاقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ليعود إلى صفوف فريقه قبل أن ينضم لتدريبات الفريق الأول بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، والجهاز الفني لقطاع الناشئين بقيادة عباس نور الدين وكذا سيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بالقطاع.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره المقاولون العرب، بالجولة الرابعة عشر من ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري والمقاولون العرب

يستضيف ملعب ستاد برج العرب في تمام الساعه السابعة مساء يوم الأثنين المقبل مباراة المصري والمقاولون العرب من منافسات دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد المقاولون

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ونظيره المقاولون العرب عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الراعي الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.