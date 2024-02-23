نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء الجونة الاثنين المقبل على ملعب الأخير لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.

المران اشتمل على مجموعة من الخطط الفنية المقرر الالتزام بها خلال مواجهة الاثنين قبل أن يشتمل على تدريبات البدنية بهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية لدى اللاعبين وذلك تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال.

المران شهد حضور الأستاذ مصطفى شلة أمين الصندوق فضلا عن كابتن على ابو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي والكابتن عماد سليمان المشرف على الفريق الأول.

موعد مباراة الإسماعيلي والجونة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة الجونة ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد خالد بشارة بالجونة.