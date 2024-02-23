التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي دون أهداف مجريات الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام مضيفه ميدياما الغاني في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وميدياما

تشكيل الأهلي في مباراة اليوم شهد العديد من التغييرات حيث عوض كريم نيدفيد زميله الموقوف مروان عطية، كما عاد بيرسي تاو للظهور مجددًا مع الفريق الأحمر بعد نهاية مشواره مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، وعمرو السولية العائد للمشاركة بشكل أساسي بعد غياب.

بداية اللقاء كانت بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من الطرف الأيسر شتتها إمام عاشور بنجاح.

وفي الدقيقة ١١ كانت أول الفرص الخطيرة لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما عن طريق بيرناردينيو الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ليرد حسين الشحات بتسديدة من يسار منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وفي الدقيقة ١٦ اختراق رائع من دانيال لوموتي من يسار منطقة الجزاء ليراوغ محمد هاني ويسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد هذه الفرصة جاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ميدياما عن طريق فاتاو من ركلة حرة تصدى لها شوبير ببراعة.

واستمر هجوم الفريق الغاني عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من ركلة ركنية من الطرف الأيسر شتتها ياسر إبراهيم بنجاح.

ومع الدقيقة ٣٣ كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من الطرف الأيسر على رأس مامودو كامارادن الذي سدد كرة رأسية لكنها بعيدة عن المرمى.

ثم كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من ركلة حرة من الطرف الأيسر على رأس لوموتي الذي سدد رأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة ٣٨ تمريرة من إمام عاشور إلى موديست الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أي تغيير في النتيجة لينتهي على واقع التعادل السلبي دون أهداف.