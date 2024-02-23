نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثمانية ناشئين في مران المصري مساء اليوم استعدادا للمقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه الأساسي مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، استعدادا لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في السابعة مساء الإثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

شارك في المران ثمانية لاعبين من فريق الشباب والذين تم تصعيدهم للفريق الأول بعد التنسيق في هذا الشأن بين علي ماهر المدير الفني للفريق الأول عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين.

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شهد المران تواجد ثنائي حراسة المرمى حسام حسن وأحمد عبد الرسول بالإضافة إلى الظهير الأيمن محمد فوزي جاد وقلبي الدفاع ابراهيم ناجي وعماد عبد المعبود وثلاثي خط الوسط أبو الفتح أشرف وأحمد فؤاد ومحمد صالح " الزيز".

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد المقاولون

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ونظيره المقاولون العرب عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الراعي الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.