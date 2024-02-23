نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسين الشحات يفتتح التسجيل للنادي الأهلي في شباك ميدياما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الاهلي وميدياما الغاني وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

هدف حسين الشحات في شباك ميدياما

واستطاع حسين الشحات افتتاح الاهداف المارد الأحمر مع حلول الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني.

وجاء الهدف بعد تمريرة من الفرنسي انتوني موديست ليتقدم الاهلي بالهدف الأول في اللقاء الذي يقام في غانا.

ترتيب المجموعة الرابعة

الأهلي: 9 نقاط

شباب بلوزداد: 5 نقاط

يانع أفريكانز: 5 نقاط

ميدياما: 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وميدياما الغاني

وتنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط.