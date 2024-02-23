نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعقد فى الثانية عشر ظهر غدًا السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري للزمالك ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بجانب ممثلي نادي أبو سليم الليبي وطاقم التحكيم الجامبي المكلف بإدارة اللقاء.

وكان الزمالك خاض مرانه الأول صباح اليوم الجمعة في الجزائر استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد 19 مايو 1956بمدينة عنابة الجزائرية.