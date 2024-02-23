نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفوز على ميدياما الغاني بهدف نظيف ويقترب من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات الأهلي على بعد خطوة من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على مضيف ميدياما الغاني بهدف نظيف، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويَدين الأهلي بفوزه في مباراة اليوم للاعبه حسين الشحات الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة ٤٧.

الشوط الأول

تشكيل الأهلي في مباراة اليوم شهد العديد من التغييرات حيث عوض كريم نيدفيد زميله الموقوف مروان عطية، كما عاد بيرسي تاو للظهور مجددًا مع الفريق الأحمر بعد نهاية مشواره مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، وعمرو السولية العائد للمشاركة بشكل أساسي بعد غياب.

بداية اللقاء كانت بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من الطرف الأيسر شتتها إمام عاشور بنجاح.

وفي الدقيقة ١١ كانت أول الفرص الخطيرة لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما عن طريق بيرناردينيو الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ليرد حسين الشحات بتسديدة من يسار منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

وفي الدقيقة ١٦ اختراق رائع من دانيال لوموتي من يسار منطقة الجزاء ليراوغ محمد هاني ويسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد هذه الفرصة جاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ميدياما عن طريق فاتاو من ركلة حرة تصدى لها شوبير ببراعة.

واستمر هجوم الفريق الغاني عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من ركلة ركنية من الطرف الأيسر شتتها ياسر إبراهيم بنجاح.

ومع الدقيقة ٣٣ كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من الطرف الأيسر على رأس مامودو كامارادن الذي سدد كرة رأسية لكنها بعيدة عن المرمى.

ثم كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما من ركلة حرة من الطرف الأيسر على رأس لوموتي الذي سدد رأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة ٣٨ تمريرة من إمام عاشور إلى موديست الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أي تغيير في النتيجة لينتهي على واقع التعادل السلبي دون أهداف.

الشوط الثاني

مع بداية هذا الشوط نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه حسين الشحات في الدقيقة ٤٨ بعدما استغل تمريرة من السولية إلى موديست الذي أرسلها إلى الشحات ليسدد كرة يسارية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

بعد الهدف زاد الأهلي من هجوميه حيث اخترق حسين الشحات ثم مرر الكرة إلى إمام عاشور الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

وسدد حسين الشحات تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها بعيدة عن المرمى.

ورد أصحاب الأرض بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح ميدياما عن طريق دياويسي تايلور تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وظهر الفلسطيني وسام أبو علي لأول مرة مع الأهلي بعدما حل بديلًا في الدقيقة ٦٧ بدلًا من أنتوني موديست.

وفي الدقيقة ٧١ كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما على رأس مامودو كامارادن الذي سدد كرة تصدى لها مصطفى شوبير، لترتد إلى تايلور الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة ٧٩ كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من الطرف الأيسر عن طريق علي معلول شتتها الدفاع بنجاح.

وفي الدقيقة ٨٨ تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور لكنها بعيدة عن المرمى.

واحتسب الحكم ٧ دقائق كوقت بدل من الضائع لكن النتيجة استمرت دون تغيير، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ٩ نقاط ليعزز صدارته لترتيب المجموعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.