انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوي أبطال أفريقيا .. شوف الماتش هيتلعب أو لا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحل الأهلي مساء اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري، الموافق 13 شعبان 1445 هجريا مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مباراة ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوي أبطال أفريقيا في نسختها الجديد 2023-2024 على أرضية TNA بارك في العاصمة الغانية أكرا.

وتشير العديد من التقارير صحفية إلي احتمالية إجراء مباراة الأهلي وميدياما بسبب الحادث الذي تعرضت له طائرة الأهلي، مما جعلت يأخر عن الوصول إلي غانا.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوي أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي وميدياما في بطولة دوي أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والسابعة مساءً المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في بطولة دوي أبطال أفريقيا