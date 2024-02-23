انت الأن تتابع خبر موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسي.. الجمهور يترقب وليفربول يحسمه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول عن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسي، وهو الذي ألقي بظلال من الشك حول مشاركة النجم المصري محمد صلاح في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد تشيلسي، ومن المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي.

موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسي

وأعلن ليندرز عن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسي، وقال خلال مؤتمر صحفي أن قرار مشاركة صلاح سيتخذ في اللحظات الأخيرة، بعد تقييم حالته الصحية بدقة، يأتي ذلك بعد إصابة صلاح في عضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.v

وتطرق ليندرز إلى موضوع رحيل يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن الفريق في نهاية الموسم، أكد ليندرز أن النادي سيبدأ في البحث عن مدرب جديد يملك العقلية الصحيحة لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، شدد ليندرز على أهمية اختيار مدرب قادر على مواصلة مسيرة النجاح التي حققها كلوب مع ليفربول.

حافز إضافي لفريق ليفربول

واعتبر ليندرز أن رحيل كلوب يشكل حافزًا إضافيًا للاعبين للفوز بلقب كأس الرابطة، وأعرب ليندرز عن تفاؤله بقدرة الفريق على تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز على تشيلسي في النهائي، أكد ليندرز أن ليفربول سيقاتل بكل قوة من أجل الفوز باللقب وإهدائه إلى كلوب قبل رحيله.

ليفربول أمام تشيلسي