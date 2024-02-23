انت الأن تتابع خبر بعد الفوز على مدياما الغاني.. موعد مباراة الأهلي المقبلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفوز ثمين من مدينة كوماسي الغانية، بعد الفوز بهدف دون رد على حساب مضيفه ميدياما الغاني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.الأهلي دخل اللقاء وفي جعبته 6 نقاط، من فوز واحد و3 تعادلات، بينما فريق ميدياما الغاني كان رصيده قبل اللقاء 4 نقاط.

تشكيل الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع : محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول.

الوسط: إمام عاشور – كريم وليد – عمرو السولية.

الهجوم: بيرسي تاو – أنتوني موديست – حسين الشحات

ملخص مباراة الأهلي وميدياما الغاني

كان الفريق الغاني الأفضل في الشوط الأول وهدد مرى مصطفى شوبير الذي زاد عن مرماه ببسالة، ليواصل التألق للمباراة الثانية على التوالي.

حسين الشحات، أهدر فرصة تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي، وذلك بعدما سدد الكرة من على حدود منطقة جزاء فريق ميدياما لتأتي أعلى من المرمى بالدقيقة 13.

لاعبي ميدياما طالبوا بالحصول على ركلة جزاء، بعد تدخل علي معلول لكن حكم اللقاء لم يحتسب الخطأ.

ومع بداية الشوط الثاني ينجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم، بعد أن مرر عمرو السولية كرة رائعة للفرنسي أنتوني موديست، الذي مررها إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير الكرة في المرمى.

ووصل الشحات لهدفه الـ16 بقميص الأهلي في البطولات الأفريقية.

وكانت هناك فرصة خطرة لأصحاب الأرض، بعد إرسال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ميدياما على رأس مامودو كامارادن الذي سدد كرة تصدى لها مصطفى شوبير، لترتد إلى تايلور الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد ميدياما عند أربع نقاط ويغادر دور المجموعات في دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي المقبلة