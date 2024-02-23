انت الأن تتابع خبر ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024.. كم نقطة يحتاجها المارد الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عزز الأهلي من تواجده على صدارة المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في مدينة كوماسي الغانية بهدف دون رد على حساب مضيفه ميدياما الغاني.

هدف اللقاء الوحيد سجله حسين الشحات في الدقيقة 48 من زمن المباراة، ليصل لهدف السادس عشر مع المارد الأحمر في البطولات الأفريقية، وهدفه الرابع في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

كما وصل الشحات لهدفه الساتبع هذا الموسم مع الأهلي في 20 مباراة.

ورفع الأهلي رصيده لتسع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، جمعهم من خوض 5 مباريات حقق الفوز في 2 وتعادل في 3.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

1- الأهلي: 9 نقطة من 5 لقاءات.

2- شباب بلوزداد الجزائري: 5 نقاط من 4 لقاءات.

3- يانج أفريكانز التنزاني: 5 نقاط من 4 لقاءات.

4- ميدياما الغاني: 4 نقاط من 5 لقاءات.

الأهلي واصل سلسلة اللا هزيمة في مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا، منذ الخسارة 5-2 ضد صن داونز برصيد 15 مباراة بـ 10 انتصارات و5 تعادلات.

وبات المارد الأحمر على بعد خطوة من التأهل لدور الثمانية في البطولة للمرة الثامنة على التوالي، بعد الفوز على فريق ميدياما الغاني.

فرص الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ميدياما