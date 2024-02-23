الأهلي يحقق رقماً تاريخياً بعد الفوز على ميدياما بدوري أبطال أفريقيا

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رياض - احمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقماً تاريخياً بعد الفوز على ميدياما بهدف نظيف خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحقق رقماً تاريخياً بعد الفوز على ميدياما

حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز الأولي في تاريخه على الملاعب الغانية، بعدما خاض الأحمر 8 لقاءات لم يحقق الفوز في أي مباراة حيث خسر في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وانتصر اليوم على ميدياما يكون قد حقق المارد الأحمر الفوز الأول تاريخيًا على الملاعب الغانية.

ويختتم المارد الأحمر مشواره في دورب مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 1 مارس القادم عندما يستقبل نظيرة فريق يانج أفريكانز، على ملعب القاهرة الدولي، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات.

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تواجد في صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط جمعهم من خمس مباريات تمكن الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاثة ويتواجد في الوصافة شباب بلوزداد برصيد 5 نقاط وبعده يتواجد يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط والمركز الأخير يضم ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

وبدأ ميدياما المباراة بتشكيل مكون من فيليكس كيي

– كاماراديني مامودو – فتاوى حميدو- كوبينا أموا – ‏ بابا موسى – فيتال أوريجا – مانويل مانتي نانا كوفي بابل – ديريك فورد جور – لوموتي دانيال – بيرنادينيو تيتان.

بينما بدأ الأهلي مباراته ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمي، والرباعي علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في الدفاع، بينما يتواجد عمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو في الوسط وفي الهجوم يتوجد أنتوني موديست.