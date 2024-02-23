انت الأن تتابع خبر "أخ لو رجعت 5 ثواني".. اتفرج : وليد الفراج يعلق على فيديو أثناء إحماء لاعبي النصر ويثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، حالة من الجدل بعد نشره مقطع فيديو كشف خلاله "سبب الخلاف الذي أدى إلى نشوب اشتباك بين لاعبي فريق النصر، علي لاجامي، ومارسيلو بروزوفيتش.

وعبر حسابه بمنصة "أكس"، نشر الفراج مقطع فيديو قصير، مرفقا بقوله :"أخ لو رجعت 5 ثواني في المقطع كان ساعدتنا كثيرا لفهم المشهد كاملا لكن البداية المتأخرة للفيديو تجعلني أفكر كثيرا ما الذي حدث قبلها".

وأضاف:" أرجوك لا تتعامل مع المشاهد إنه بنفس المستوى "، معتبرا أن "المقاطع القصيرة دوما تثير الريبة إعلاميا"، مرفقا مقطع فيديو قصير يظهر خلاله.

وفي مقطع الفيديو، تظهر "لحظة حدوث الاشتباك بين لاعبي النصر، علي لاجامي، ومارسيلو بروزوفيتش، قبل انطلاق المباراة أمام فريق نادي الفيحاء قبل يومين.

ويظهر في مقطع الفيديو اشتباك اللاعبين خلال إحماء النصر، حيث توجه بروزوفيتش نحو علي لاجامي لكن الأخير قام بدفعه بعيدا، قبل أن يتدخل أحد الأشخاص للفصل بينهما.

وأثار منشور وليد الفراج، حالة من الجدل، بين مؤيد ومعارض.

وعلق على المنشور حساب شخص يدعى عبداللطيف، قائلا:" اقسم بالله ياوليد الفراج لو المقطع هذا لنادي الهلال ما تتجرأ تغرد بحرف واحد، خاف الله باستفزاز الناس بكره لو مرضت او مت ماراح احد يسامحك على اللي جالس تسويه".

وعلى جانب أخر، أشاد البعض بمنشور وليد الفراج، ومنهم شخص يدعى عزله، والذي قال:" شجاعه منك هالكلام، مدرسة يا أبو بدر".