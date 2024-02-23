انت الأن تتابع خبر انطلاق مرحلة الإياب من دوري المحترفين .. السبت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق السبت، منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين في الزرقاء وعمان.



ويلعب فريقا معان والجليل عند الساعة الخامسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلعب فريقا شباب الأردن والحسين إربد عند الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب عمان الدولي.



وتستكمل مباريات الأسبوع الأول من مرحلة الإياب الأحد والاثنين المقبلين.



ويتصدر فريق الحسين إربد الدوري برصيد 31 نقطة يليه الوحدات 26 نقطة ثم الفيصلي 24 نقطة .