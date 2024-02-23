انت الأن تتابع خبر المنتخب الوطني للكراتيه يحقق 3 ذهبيات ببطولة الفجيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن المنتخب الوطني للكراتيه لفئة الشباب، الجمعة، من تحقيق 3 ذهبيات، في ثاني أيام الجولة الأولى من بطولة الدوري العالمي للشباب والمقامة في إمارة الفجيرة بالإمارات.

وأحرز الميداليات الذهبية كل من، عبدالرحمن حيمور وزن تحت 61 كيلوغرام وأوس سيف وزن تحت 68 كيلو غرام ووليد قطامش وزن تحت 76 كيلو غرام.

وتعتبر هذه رابع ميداليات للأردن في البطولة والتي تختتم مساء الإثنين، حيث كانت لاعبة المنتخب الوطني تحت 21 عاماً، جود الضروس، قد توجت أمس بالميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 68 كيلو غرام.

وتنطلق السبت منافسات البطولة لفئة الناشئين.