انت الأن تتابع خبر منتخب السلة يتفوق على فلسطين بتصفيات نهائيات كأس آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن المنتخب الوطني لكرة السلة، من الفوز على نظيره المنتخب الفلسطيني بنتيجة ب 63 نقطة مقابل 46، في المبارة التي جرت بينهما الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الأولى من النافذة الأولى عن مباريات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "السعودية 2025".

ويخوض المنتخب الجولة الثانية من البطولة يوم الإثنين المقبل بلقاء المنتخب السعودي في مدينة جدة السُّعُودية.

وكان المنتخب الوطني شارك أخيراً في بطولة قطر الدولية الودية استعداداً للتصفيات.