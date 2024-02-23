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أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم بأحد الفنادق بمدينة لوبومباشي الكونغولية، الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي غدا السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة حيث تقرر أن يرتدي مازيمبي قميصه الأساسي الأسود في الأبيض بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل سيرتدي فريق نادي بيراميدز الضيف قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

وتم التأكيد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب استاد مازيمبي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مترجم الفريق.