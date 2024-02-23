نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكتب رقما ايجابيا بعد الفوز على ميدياما الغاني في دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة ميدياما الغاني أمام الأهلي المصري وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر المارد الأحمر بهدف نظيف على حساب ميدياما الغاني ليقترب من بلوغ دور ربع نهائي البطولة الأفريقية.

وبهذه المباراة يكون الأهلي قد خاض 10 مباريات على الأراضي الغانية، ليسجل فوزه الأول في العاصمة كوماسي.

الأهلي يكسر العقدة التاريخية

وخاض الأهلي قبل هذه المباراة رصيد 9 مباريات في غانا، تعادل في 3 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات، لتكون مباراة اليوم هي الانتصار التاريخي الأول.

وبهذه النتيجة أيضا يكون الأهلي قد كسر سلسة تعادلات لاحقته الجولات الثلاث الماضية أمام يانغ أفريكانز، ومباراتين شباب بلوزداد الجزائري.

وعقب فوز الأهلي بات ترتيب المجموعة الرابعة كالاتي: