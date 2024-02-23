نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي أمام ميدياما بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على ميدياما الغاني بهدف نظيف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تصريحات كولر بعد فوز الأهلي

وقال كولر بعد المباراة:"كانت مباراة صعبة للغاية في ظل درجة الحرارة العالية وكذلك الرطوبة، وأرضية الملعب التي لعبنا عليها".

وأضاف:"المنافس كان قوي للغاية وسبب لنا المشاكل، ومن الصعب أن نلعب كرتنا على هذا الملعب".

وتابع:"تعلمت درس جديد بأن هذه هي إفريقيا ولا بد أن نتعامل مع كل الظروف".

وواصل:""كان لدينا مشاكل في الشوط الأول وتحدثت مع اللاعبين بضرورة الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، وأن يكون لدينا الرغبة".

وأشار:"جئنا إلى هنا من أجل الفوز فقط، والهدف الذي سجلناه جاء تكليلًا لمجهودنا، والشوط الثاني قدمناه بشكل جيد للغاية".

وأوضح:"نيدفيد قدم مباراة كبيرة للغاية وينقصه المشاركة بشكل مستمر في المباريات، ووسام أبو علي جرى كثيرًا وقدم ضغط كبير على الدفاع".