يورجن كلوب يطلق تصريحات قوية بشأن مواجهة سبارتا براج في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي؛ عن مواجهة فريق سبارتا براج، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي.

وأوقعت قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي التي أقيمت اليوم الجمعة، فريق ليفربول مع نظيره سبارتا براج.

يورجن كلوب يتحدث عن مواجهة سبارتا براج

وأكد كلوب في تصريحات كشفها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "في هذا الدور من البطولة الأوروبية، من المتوقع أن نواجه فريق صعب، وهذا ما حدث بالفعل".

وتابع: " سبارتا براج نجح في التأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بعد فوز هام على جالطة سراي، وبالطبع كان حدث مميز بالنسبة لهم، ولذلك سيحاولون الاستمرار في البطولة من خلال الفوز بالمباريات".

ثم أشار كلوب: "ليس لدينا وقت كبير قبل المباراة، ولكنني أود أن يصل الفريق ككل إلى حالة جيدة.

وأضاف: "يجب أن نكون على أتم الاستعداد في هذه المباراة، لأن الدوري التشيكي قدم لنا هذا الموسم فريق جيد الذي يلعب فيه سبارتا، حيث خسروا مرة واحدة فقط".

ثم أتم: "ستلعب مباريات كبيرة قبل مواجهة سبارتا براج، وكل مباراة نتعامل معها بطريقة مختلفة، ونعرف أننا سنخوض مباراة ليست سهلة في الدوري الأوروبي نسعى خلالها لتحقيق الفوز".