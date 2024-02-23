نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بايرن ميونخ الألماني يفاوض نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، ضمن حسابات الدوريات الكبرى وتحديدا نادي بايرين ميونخ في الدوري الألماني.

وكان مدافع الأهلي محل اهتمام لعدة أندية في الصيف أبرزها نادي الهلال السعودي، ونادي بايرين ميونخ بعد مستوى مميز في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية والذي توج بها المارد الأحمر.

عبد المنعم بداية مسيرته كانت من ناشئين الأهلي، قبل رحلة إعارة في سموحة وفيوتشر ليعود للأهلي بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الأهلي يفور على ميدياما الغاني

واستطاع الاهلي خطف فوز ثمين على حساب ميدياما الغاني بهدف نظيف ليواصل القبض على صدارة المجموعة الرابعة.

وسجل هدف الأهلي الوحيد اللاعب حسين الشحات بعد تمريرة من الفرنسي أنتوني موديست ليحصدوا النقاط الثلاث ليضع قدما ونصف في ربع نهائي البطولة في انتظار المباراة الأخيرة.