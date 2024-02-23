ضمك يقتنص نقطة غالية من داخل معقل الفتح بدوري روشن

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أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن أحداث مباراة الفتح وضمك، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة دوري روشن السعودي.

ضمك يقتنص نقطة غالية من داخل معقل الفتح

وتمكن الضيوف من اقتناص نقطة غالية أمام صاحب الأرض فريق الفتح، بعد أن تمكنوا من إدارك التعادل في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة تقدم فريق الفتح على نظيره ضمك، عن طريق سفيان بن دبكة قد تمكن من تسجل الهدف الأول لصالح فريق الفتح، في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وجاء الهدف الأول لصالح الفتح بعد أن تلاعب مراد باتنا لاعب فريق الفتح بمدافعي فريق ضمك داخل منطقة الجزاء، وصوبها زيلاريان، ليتصدى لها حارس مرمى فريق ضمك، ليأتي سفيان بن دبكة برأسية رائعة يحسم بها هدف فريقه الأول.

وسجل جورج نكودو هدف التعادل لصالح فريق ضمك أمام نظيره الفتح، بعد تمريرة حاسمة من طارق حامد، في الدقيقة 65 من زمن المباراة.

وجاء الهدف بعد عرضية ارتدت من دفاعات فريق الفتح، تمكن طارق حامد من استلام الكرة وتمريرها إلى جورج نكودو الذي قام بتصويبها من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ليعلن عن تعادل فارس الجانوب أمام الفتح.

وحصد كل فريق خلال تلك المباراة نقطة واحدة، ليصبح فريق ضمك في المركز السادس برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق الفتح المركز السابع برصيد 30 نقطة داخل جدول ترتيب دوري روشن السعودي.