عاجل.. طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة ياسر إبراهيم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الثنائي ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد خلال مباراة اليوم أمام ميدياما الغاني.

طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة ياسر إبراهيم

وفاز الأهلي مساء اليوم الجمعة على ميدياما الغاني بهدف نظيف في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

طبيب الأهلي قال في تصريحات بعد المباراة:"ياسر إبراهيم شعر بآلام في العضلة الخلفية، وسيخضع الآن إلى فحص طبي للاطمئنان على حالته".

وأضاف:"كريم نيدفيد شعر ب "كرامب" خفيف في عضلة السمانة وإن شاء الله تكون الإصابة بسيطة".

وأكمل:"الحمد لله حققنا فوزًا هامًا وخرجنا بالنقاط الثلاث من المباراة".