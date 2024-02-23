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أحمد جودة - القاهرة - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك بانعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أبو سليم الليبي في الخامسة والنصف مساء غدًا السبت بتوقيت مصر قبل المران الختامي.

الاتحاد الإفريقي يخطر الزمالك بموعد المؤتمر الصحفي لمباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية



ويخوض الزمالك مرانه الأخير في السادسة مساء الغد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 الذي يستضيف مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان الزمالك خاض مرانه الأول صباح اليوم الجمعة في الجزائر استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.



موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد 19 مايو 1956بمدينة عنابة الجزائرية.