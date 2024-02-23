مانشستر سيتي يستهدف نجم جديد لخلافة بيرناردو سيلفا من قلب الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اهتمام مانشستر سيتي بضم أحد لاعبي الدوري الإنجليزي كبديل محتمل للنجم برناردو سيلفا، وذلك على الرغم من تمديد عقد سيلفا مع الفريق.

مانشستر سيتي يستهدف لوكاس باكيتا

تتجه الأنظار إلى لاعب خط الوسط في وست هام، لوكاس باكيتا، كتوقيع محتمل في فترة الانتقالات الصيفية في حال رحيل سيلفا نهاية الموسم الحالي.

ذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن مانشستر سيتي يستمر في متابعة باكيتا على الرغم من تعثر محاولتهم السابقة لضمه في الصيف الماضي بسبب اتهامات تتعلق بانتهاكات محتملة لقواعد الرهان، والتي لم يتم حسمها بعد.

وعلى الرغم من هذه العقبات، يظل باكيتا محل اهتمام مانشستر سيتي، حيث يُعتبر قادرًا على تعزيز صفوف فريق بيب جوارديولا في خط الوسط في حال رحيل سيلفا.

تجدر الإشارة إلى أن وست هام كان قد قدر قيمة باكيتا بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.