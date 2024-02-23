نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا رابطة الأندية المصرية تعلن موعد مباراتي القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية، موعد جولات الدور الأول والثاني من مسابقة الدوري المحلي، إضافة لإعلان المباريات المؤجلة بداعي المشاركات الأفريقية.

وتضمنت مواعيد المباريات موعد مباراتي قمة الكرة المصرية والتي تجمع بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراتي القمة

وتقام المباراة الأولى، في العاشر من شهر إبريل المقبل وذلك في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة المؤجلة ضمن منافسات الجولة العاشرة.

بينما تقام المباراة الثانية، في السابع والعشرون من شهر يونيو وذلك في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة المؤجلة ضمن منافسات الجولة السابع والعشرون.

ويذكر أن مباراة القمة الأخيرة التي أعلنت في يوليو الماضي استطاع المارد الاحمر الفوز برباعية مقابل هدف على حساب الزمالك.