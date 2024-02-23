نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة فولهام، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام

يلتقى الشياطين الحمر مع ضيفهم فولهام، غدًا، السبت الموافق 24 فبراير 2024 على ملعب "أولد ترافورد" معقل اليونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: رافائيل فاران، ليندلوف، دالوت، ماجواير.

خط الوسط: سكوت ماكتومناي، سفيان أمرابط، مانيو.

خط الهجوم: رامسوس هويلاند، أليخاندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد فولهام في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.