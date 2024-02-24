تشكيل آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل الجانرز الذي سيدخل مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

يلتقى المدفعجية مع ضيفهم نيوكاسل، مساء، غدًا، السبت الموافق 24 فبراير 2024 على ملعب "الإمارات" معقل آرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: جاكوب كيويور - جابرييل ماجالهاييس - وليام ساليبا - بن وايت

خط الوسط: كاي هافيرتز - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي

ويحتل آرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المرتبة الثامنة برصيد 37 نقطة.