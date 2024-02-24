محاضرة فنية تجمع جوزيه جوميز بلاعبي الزمالك بفندق الإقامة بالجزائر

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أحمد جودة - القاهرة - يُلقي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محاضرة فنية تجمع جوزيه جوميز بلاعبي الزمالك



وأخطر الجهاز الإداري بقيادة عمرو أبو العز اللاعبين بموعد المحاضرة الفنية التي حددها الجهاز الفني بعد تناول وجبة العشاء.



وكان الزمالك مرانه الأول صباح اليوم الجمعة في الجزائر على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.



موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد 19 مايو 1956بمدينة عنابة الجزائرية.