نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الإسماعيلي يكشف أخر تطورات المصابين قبل مواجهة الجونة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي إن محمد عبد السميع جناح الفريق يعاني من كدمة في الضلوع ستمنعه في التواجد في مواجهة الجونة المقبلة.

ويلتقي الإسماعيلي مضيفه الجونة يوم الاثنين القادم على ملعبه لحساب الجولة الرابعة عشر من البطولة المحلية.

وأضاف طبيب الفريق:"مروان حمدي تماثل للشفاء من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة وسيخضع لبرنامج تأهيلي قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة".

وأكمل الدكتور هشام مصطفى:" محمد فوزي حارس المرمى ومحمد مخلوف يخضعان لبرنامج تأهيلي تمهيدا للتواجد بالتدريبات الجماعية في الأيام القادمة".

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والجونة في دوري نايل

تنقل مباراة الإسماعيلي والجونة ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.