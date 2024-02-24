ليفاندوفسكي يقود الهجوم.. تشكيل برشلونة أمام خيتافي في الدوري الإسباني 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيل البلوجرانا الذي سيخوض مواجهة خيتافي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني 2024.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي

يلتقى الفريق الكتالوني مع ضيفه خيتافي، غدًا، السبت الموافق 24 فبراير 2024 على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" معقل البارسا ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا الإسبانية، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة والربع بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كوندي – إينيجو مارتينيز – أراوخو – جواو كانسيلو.

خط الوسط: أندرياس كريستنسن – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد فريق خيتافي في المرتبة العاشرة برصيد 34 نقطة.