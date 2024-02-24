نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد صلاح: أحمد حمدي جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام أبو سليم.. وهذا موقف "فتوح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد صلاح، الناقد الرياضي مُرافق لبعثة الزمالك الرسمية في الجزائر، أن هناك حالة من التركيز على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء قبل مواجهة أبو سليم الليبي، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.

خالد صلاح: أحمد حمدي جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام أبو سليم



وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "أحمد حمدي أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات وشارك اليوم في التقسيمة الفنية للمران وتأكد جاهزيته لمباراة أبو سليم الليبي وفقا لرؤية البرتغالي جوزيه جوميز".



وأضاف: "أحمد فتوح شارك في جزء من مران الزمالك ولكن الجهاز الفني يفضل عدم الدفع به أمام أبو سليم الليبي وسيكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة".



موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ستاد 19 مايو 1956بمدينة عنابة الجزائرية