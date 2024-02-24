ليفركوزن يحكم صدارته للبوندسليغا

ليفركوزن يحكم صدارته للبوندسليغاعزز فريق باير ليفركوزن صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على ماينز 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة بالجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وتقدم ليفركوزن بهدف سجله غرانيت تشاكا في الدقيقة الثالثة، وتعادل ماينز عن طريق دومينيك كوهر في الدقيقة الثامنة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وفي الشوط الثاني، تمكن ليفركوزن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق روبرت أندريش في الدقيقة 68.

وتوقف رصيد ماينز عند 15 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، متلقيا خسارته الثانية عشرة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في تسع مباريات.

في المقابل، رفع ليفركوزن رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق بينه وبين بايرن ميونخ، الوصيف إلى 11 نقطة.

ويمكن لبايرن ميونخ أن يقلص الفارق إلى ثماني نقاط في حال فوزه على لايبزيغ في المباراة التي تجمعهما يوم السبت.

بهذا الفوز حافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في أربع.

وحقق ليفركوزن رقما قياسيا ألمانيا بتفاديه الخسارة للمباراة الـ33 على التوالي في كافة المسابقات.

وكان بايرن ميونخ يحمل هذا الرقم حيث تفادى الخسارة في 32 مباراة على التوالي في عامي 2019 و2020.