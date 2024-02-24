ليفركوزن يحكم صدارته للبوندسليغا
عزز فريق باير ليفركوزن صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على ماينز 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة بالجولة الثالثة والعشرين من المسابقة.
وتقدم ليفركوزن بهدف سجله غرانيت تشاكا في الدقيقة الثالثة، وتعادل ماينز عن طريق دومينيك كوهر في الدقيقة الثامنة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.
وفي الشوط الثاني، تمكن ليفركوزن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق روبرت أندريش في الدقيقة 68.
وتوقف رصيد ماينز عند 15 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، متلقيا خسارته الثانية عشرة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في تسع مباريات.
في المقابل، رفع ليفركوزن رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق بينه وبين بايرن ميونخ، الوصيف إلى 11 نقطة.
ويمكن لبايرن ميونخ أن يقلص الفارق إلى ثماني نقاط في حال فوزه على لايبزيغ في المباراة التي تجمعهما يوم السبت.
بهذا الفوز حافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في أربع.
وحقق ليفركوزن رقما قياسيا ألمانيا بتفاديه الخسارة للمباراة الـ33 على التوالي في كافة المسابقات.
وكان بايرن ميونخ يحمل هذا الرقم حيث تفادى الخسارة في 32 مباراة على التوالي في عامي 2019 و2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفركوزن يحكم صدارته للبوندسليغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.