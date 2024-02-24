نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يتغنى بوسام أبو علي وكريم وليد بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلاعبان الفريق عقب الفوز على فريق ميدياما الغاني، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

حيث قال كولر عبر حسابه الرسمي فيسبوك: "وسام أبو علي خاض أول مباراة وركض كثيرًا وضغط جيدًا كما أريد، وفي الوقت القصير الذي شارك به ظهر جيدًا".

وتابع: "وكريم وليد قدم مباراة كبيرة وينقصه الدخول في أجواء المباريات وفاز بكل الالتحامات وسيطر على منتصف الملعب".



ووضع الأهلي المصري قدمًا في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، بفوزه على مضيفه ميدياما الغاني بهدف دورن رد، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

ونجح الأهلي في حسم المباراة لصالحه بهدف وحيد دون رد سجله حسين الشحات بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، بتمريرة مميزة من انتوني موديست.

وجدير بالذكر أن الأهلي يضمن التأهل بفوز أي من الفريقين في مباراة شباب بلوزداد ويانغ أفريكانز التي من المقرر لها غدا السبت بفوز أحدهما، وأيضًا في حال التعادل يحسم تأهله لدور الثمانية في الجولة السادسة الأخيرة.

على أن يلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا مع يانغ أفريكانز فيما يلعب شباب بلوزداد مع ميدياما الغاني.